Топилин рассказал, что делать с искусственным занижением пенсий
16 мая 2019, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Министр труда Максим Топилин рассказал, что в некоторых субъектах страны практикуется искусственное занижение прожиточного минимума пенсионеров. Из-за подобных действий люди не получают положенные им деньги.
В Минтруде представили общий порядок определения суммы прожиточного минимума для пенсионеров с целью установления социальных доплат к существующим пенсиям, передаёт ТАСС.
Топилин отметил, что подобные действия «позволят исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров».