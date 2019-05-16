Топилин рассказал, что делать с искусственным занижением пенсий

Министр труда Максим Топилин рассказал, что в некоторых субъектах страны практикуется искусственное занижение прожиточного минимума пенсионеров. Из-за подобных действий люди не получают положенные им деньги.

В Минтруде представили общий порядок определения суммы прожиточного минимума для пенсионеров с целью установления социальных доплат к существующим пенсиям, передаёт ТАСС.

Топилин отметил, что подобные действия «позволят исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров».