Работодатели смогут заплатить, чтобы не трудоустраивать инвалидов

В Министерстве труда предложили новый законопроект, согласно которому работодатели получат возможность отказывать инвалидам в приёме на работу. За это компаниям придётся выплачивать определённую компенсацию.

Россияне готовы работать, даже если не будут нуждаться в финансах

«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида», - объяснили в ведомстве суть нового закона.

Сейчас инвалиды могут устраиваться на работу в организации согласно определённой квоте, но в министерстве сочли такой порядок дел неудобным для работодателей. Предполагаемые «отступные», которые будет вынуждена заплатить компания в случае принятия нового законопроекта, будут привязаны к размеру прожиточного минимума в конкретном регионе, передаёт Коммерсантъ. Со следующего года планируется запустить тестирование проекта в пяти субъектах страны.