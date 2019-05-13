Работодатели смогут заплатить, чтобы не трудоустраивать инвалидов
13 мая 2019, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве труда предложили новый законопроект, согласно которому работодатели получат возможность отказывать инвалидам в приёме на работу. За это компаниям придётся выплачивать определённую компенсацию.
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида», - объяснили в ведомстве суть нового закона.
Сейчас инвалиды могут устраиваться на работу в организации согласно определённой квоте, но в министерстве сочли такой порядок дел неудобным для работодателей. Предполагаемые «отступные», которые будет вынуждена заплатить компания в случае принятия нового законопроекта, будут привязаны к размеру прожиточного минимума в конкретном регионе, передаёт Коммерсантъ. Со следующего года планируется запустить тестирование проекта в пяти субъектах страны.