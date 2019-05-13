Дональд Трамп предостерег КНР от ответных мер на повышение пошлин

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что властям Китая не следует принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны Соединенных Штатов Америки, поскольку от этого "станет только хуже".

Трамп на своей страничке в социальной сети Twitter отметил, что в Китае не остается никого, с кем можно будет вести дела. По его словам, это очень плохо для Пекина, но хорошо для Вашингтона, однако КНР слишком долго пользовалась США, вследствие чего страна теперь "впереди".

Президент Соединенных Штатов призвал главу Китая Си Цзиньпина и "других друзей в КНР" заключить сделку, поскольку иначе компании вынуждены будут переезжать из Китая в другие страны и Пекин сильно пострадает.