Центробанк прекратил чеканку копеек?

Монеты номиналом меньше одного рубля в прошлом году не чеканились. Об этом сообщила газета Известия со ссылкой на данные Центробанка.

Возможно, это лишь предположение. Утверждение отказа от чеканки копеек автор «Известий» сформулировал так, как будто, это его собственное предположение: «Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля. В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора».

Появление инфоповода об отказе от копеек спровоцировал отчет Центробанка за прошлый год. Корреспонденту АН не удалось найти указаний на то, что главный финансовый регулятор страны действительно не чеканил копейки целый год.