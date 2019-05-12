Володин рассказал, что в Госдуме обсудят снижение ипотечной ставки

В комитете Госдумы по финансовому рынку планируются слушания, на которых обсудят возможность понизить ипотечную ставку до 8%, рассказал Вячеслав Володин. Также он рассказал о материальной помощи в погашении ипотеки для многодетных семей.

«Мы пригласили представителей Центрального банка РФ, банковского сообщества, экспертов, где обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены», - сообщил Володин. Спикер нижней палаты отметил, что с этим вопросом нельзя затягивать, поскольку жители страны давно надеются на снижение ипотечной ставки.

Кроме того, Володин рассказал, что к рассмотрению готовится закон, согласно которому многодетные семьи смогут получить по 450 тысяч рублей, чтобы погасить ипотеку, передаёт "Известия".