Трамп предложил другим странам перенести производство товаров в США, чтобы избежать пошлин

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 11 мая, заявил, что перенос производства в США является "простым способом" для остальных государств избежать американских таможенных пошлин.

На своей страничке в социальной сети Twitter Трамп призвал страны, которые желают избежать пошлин, производить свои товары "в старых добрых Соединенных Штатах" и добавил, что это очень просто.

В минувшую пятницу американский лидер отметил, что США и Китай твердо намерены продолжать проведение торговых переговоров, несмотря на то, что американская сторона ввела пошлины на китайские товары. Дональд Трамп не исключил, что тарифы могут быть сняты, но это будет зависеть от результатов переговоров.