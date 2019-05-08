Михаил Мишустин:Собираемость налогов выросла на 30% благодаря обелению экономики

На рабочей встрече с Президентом глава ФНС России рассказал, что 2018 год стал пиковым по собираемости налогов за последние пять лет. Так, 21,3 трлн рублей поступило в консолидированный бюджет, что превышает показатели 2017 года на 23%. Поступления в федеральный бюджет также поддерживают эту динамику – тут рост составил 30%.



Одной из причин такого роста стало обеление экономики и легализация деятельности компаний. «Мы фиксируем минимальное количество компаний, которые можно назвать однодневками. Их сегодня меньше 5% от числа действующих. То есть можно сказать, что использование компаний-однодневок уходит в прошлое», - отметил Михаил Мишустин. Налоговая служба также постоянно актуализирует данные в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП, что помогает бизнесу минимизировать риски взаимодействия с недобросовестными контрагентами.



Внедрение онлайн-касс позволяет собственникам бизнеса видеть процесс торговли онлайн. Количество таких касс вдвое увеличилось по сравнению с дореформенным парком - более 800 тысяч юрлиц установили 2,3 млн онлайн-касс. Предприниматели отмечают, что использование таких касс позволяет экономить время и бумагу, помогает вести аналитику, на основе которой можно снижать издержки. «Кассу можно зарегистрировать и снять с учета в личном кабинете, а прозрачность операций снижает риск налоговых проверок. Также применение онлайн-касс помогает быстро получить кредит – в банк поступает от оператора фискальных данных информация по обороту и автоматически определяется ваша платежеспособность», - отмечает Артем Кирьянов, председатель Российского союза налогоплательщиков.



«Эта технология стала популярной. И многие сегодня ждут, что мы, как и обещали, отменим декларации, которые связаны с ведением бизнеса, если компания использует кассовый аппарат по упрощенной системе налогообложения. Такие инициативы готовятся», - рассказал Михаил Мишустин.



Также на встрече обсуждалось администрирование крупнейших налогоплательщиков. Так, к налоговому мониторингу присоединилось 44 организации, обеспечивающие 12,5% поступлений в федеральный бюджет. Они предоставили налоговым органам онлайн-доступ к своим информационным системам, а взамен компании получают налоговую определенность по сделкам и практически полностью избавлены от проверок.



Налоговая служба также продолжает сокращать число споров с налогоплательщиками. Все больше вопросов решается в досудебном порядке. Так, за 2018 год число обращений в суды сократилось на 8% по сравнению с 2017 годом. Снижается и число выездных проверок – так, с 2010 года оно сократилось в пять раз. Сегодня проверками охвачены в среднем лишь два налогоплательщика из 1000.



С 1 января в четырех пилотных регионах был запущен эксперимент по введению нового налогового режима для самозанятых. За четыре месяца с помощью приложения «Мой налог» свою деятельность легализовали 60 тысяч самозанятых. Лидером по числу зарегистрировавшихся стала Москва, а самым популярным занятием – оказание услуг по перевозке населения. «Фактически у нас уже более 3,5 млрд рублей – это обороты участников эксперимента», - отметил Михаил Мишустин.



