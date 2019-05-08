//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика 13+

Михаил Мишустин:Собираемость налогов выросла на 30% благодаря обелению экономики

8 мая 2019, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Мишустин:Собираемость налогов выросла на 30% благодаря обелению экономики

На рабочей встрече с Президентом глава ФНС России рассказал, что 2018 год стал пиковым по собираемости налогов за последние пять лет. Так, 21,3 трлн рублей поступило в консолидированный бюджет, что превышает показатели 2017 года на 23%. Поступления в федеральный бюджет также поддерживают эту динамику – тут рост составил 30%.

Одной из причин такого роста стало обеление экономики и легализация деятельности компаний. «Мы фиксируем минимальное количество компаний, которые можно назвать однодневками. Их сегодня меньше 5% от числа действующих. То есть можно сказать, что использование компаний-однодневок уходит в прошлое», - отметил Михаил Мишустин. Налоговая служба также постоянно актуализирует данные в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП, что помогает бизнесу минимизировать риски взаимодействия с недобросовестными контрагентами.

Внедрение онлайн-касс позволяет собственникам бизнеса видеть процесс торговли онлайн. Количество таких касс вдвое увеличилось по сравнению с дореформенным парком - более 800 тысяч юрлиц установили 2,3 млн онлайн-касс. Предприниматели отмечают, что использование таких касс позволяет экономить время и бумагу, помогает вести аналитику, на основе которой можно снижать издержки. «Кассу можно зарегистрировать и снять с учета в личном кабинете, а прозрачность операций снижает риск налоговых проверок. Также применение онлайн-касс помогает быстро получить кредит – в  банк поступает от оператора фискальных данных информация по обороту и автоматически определяется ваша платежеспособность», - отмечает Артем Кирьянов, председатель Российского союза налогоплательщиков.

«Эта технология стала популярной. И многие сегодня ждут, что мы, как и обещали, отменим декларации, которые связаны с ведением бизнеса, если компания использует кассовый аппарат по упрощенной системе налогообложения. Такие инициативы готовятся», - рассказал Михаил Мишустин.

Также на встрече обсуждалось администрирование крупнейших налогоплательщиков. Так, к налоговому мониторингу присоединилось 44 организации, обеспечивающие 12,5% поступлений в федеральный бюджет. Они предоставили налоговым органам онлайн-доступ к своим информационным системам, а взамен компании получают налоговую определенность по сделкам и практически полностью избавлены от проверок.

Налоговая служба также продолжает сокращать число споров с налогоплательщиками. Все больше вопросов решается в досудебном порядке. Так, за 2018 год число обращений в суды сократилось на 8% по сравнению с 2017 годом. Снижается и число выездных проверок – так, с 2010 года оно сократилось в пять раз. Сегодня проверками охвачены в среднем лишь два налогоплательщика из 1000.

С 1 января в четырех пилотных регионах был запущен эксперимент по введению нового налогового режима для самозанятых. За четыре месяца с помощью приложения «Мой налог» свою деятельность легализовали 60 тысяч самозанятых. Лидером по числу зарегистрировавшихся стала Москва, а самым популярным занятием – оказание услуг по перевозке населения. «Фактически у нас уже более 3,5 млрд рублей – это обороты участников эксперимента», - отметил Михаил Мишустин.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Общество

Крутые вологодские мужики расправились с камерами фиксации скорости

Крутые вологодские мужики расправились с камерами фиксации скорости

В одном из вологодских городов, название которого мы намеренно опускаем, дабы туда не приехали по результатам публикации очередные мерзавцы с отвёртками и оборудованием, крутые вологодские мужики расправились с камерами фото- и видеофиксации. В последнее время они присылают автолюбителям непомерные штрафы.

//Политика

Эксперт уверен, что Коломойский не сможет управлять Зеленским

Эксперт уверен, что Коломойский не сможет управлять Зеленским

На Украине считают, что, вопреки расхожему мнению, олигарх Игорь Коломойский не сможет оказывать серьёзного воздействия на решения новоизбранного президента Владимира Зеленского.

//В мире

Посольство РФ ожидает реакции властей Австрии на осквернение памятника советским солдатам

Посольство РФ ожидает реакции властей Австрии на осквернение памятника советским солдатам

Посольство Российской Федерации в Австрии ожидает реакции австрийских властей на очередное осквернение памятника советским солдатам-освободителям, расположенного на площади в центре Вены.

//В мире

США попались на открытии нового концлагеря в Сирии?

США попались на открытии нового концлагеря в Сирии?

В подконтрольном американцам лагере сирийских беженцев «Эль-Холь» гибнут дети. Об сообщается в сообщении, которое распространило российское минобороны совместно с сирийской стороной с пометкой срочно.

//В мире

На Украине раскрыли роль нового главы ООС в Донбассе в «дебальцевском котле»

На Украине раскрыли роль нового главы ООС в Донбассе в «дебальцевском котле»

Евгений Шевченко, бывший участник военного конфликта на востоке Украины, раскрыл в Facebook роль нового главы операции Объединенных сил в Донбассе Александра Сирского в «дебальцевском котле».

//Новости СМИ2

//В мире

СМИ: на юге Сицилии продают дома за 1 евро

СМИ: на юге Сицилии продают дома за 1 евро

В СМИ появилась информация о том, что на юге Сицилии продают 100 заброшенных объектов недвижимости за 1 евро каждый. Согласно последним данным, для желающих приобрести дом есть лишь одно условие.

//В мире

Латвийские историки утверждают, что концлагерь Саласпилс был лагерем трудового воспитания

Латвийские историки утверждают, что концлагерь Саласпилс был лагерем трудового воспитания

8 мая в Латвии отмечают День памяти жертв Второй мировой войны и разгрома нацизма. Памятные мероприятия проходят в Риге и Саласпилсе. В годы войны на территории Саласпилса был лагерь смерти, в котором были замучены десятки тысяч человек.

//Шоу-бизнес

Российский критик назвал песню Лазарева «недостаточно эпатажной» для победы

Российский критик назвал песню Лазарева «недостаточно эпатажной» для победы

Известный музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, какие шансы есть у Сергея Лазарева на победу в конкурсе «Евровидение-2019». По его словам, с такой песней можно было занять первое место в 90-е, но не сейчас.

//Культура

Ушел из жизни автор песен к самым известным советским мультфильмам Евгений Крылатов

Ушел из жизни автор песен к самым известным советским мультфильмам Евгений Крылатов

Утром в среду, 8 мая, из жизни ушел народный артист России, знаменитый композитор Евгений Крылатов. Соответствующую информацию предоставила журналистам ранее сегодня его дочь Мария Крылатова.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Экономика

Михаил Мишустин:Собираемость налогов выросла на 30% благодаря обелению экономики

Михаил Мишустин:Собираемость налогов выросла на 30% благодаря обелению экономики

На рабочей встрече с Президентом глава ФНС России рассказал, что 2018 год стал пиковым по собираемости налогов за последние пять лет. Так, 21,3 трлн рублей поступило в консолидированный бюджет, что превышает показатели 2017 года на 23%. Поступления в федеральный бюджет также поддерживают эту динамику – тут рост составил 30%.

//В мире

В Словакии надеются на улучшение отношений России и Европы

В Словакии надеются на улучшение отношений России и Европы

Спикер Национального совета (парламента) Словацкой Республики Андрей Данко заявил, что готов бороться за сближение России и Европейский стран. По его мнению, ограничительные меры против РФ - "большая глупость".

//Криминал

Россиянину, ограбившему банк на Шпицбергене, вынесли приговор

Россиянину, ограбившему банк на Шпицбергене, вынесли приговор

Окружной суд Северного Тромса приговорил гражданина России к одному году и двум месяцам тюремного заключения за попытку ограбить банк на Шпицбергене в Норвегии. Об этом сообщает телеканал NRK.

//Политика

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днём Победы

Дмитрий Песков пояснил журналистам, почему Путин не поздравил новоизбранного президента Украины Зеленского и главу государства Петра Порошенко с Днём Победы. По его словам, Зеленский ещё не вступил в должность.

//Общество

В Казахстане родилась своя "матерь драконов"

В Казахстане родилась своя "матерь драконов"

В Казахстане родилась своя "матерь драконов". Скорее всего, именно так станут между собой называть ее жители города Караганда, в котором она появилась на свет не далее как 26 апреля.

//Общество

Заслуженный лётчик рассказал, почему нельзя перекладывать вину за трагедию в Шереметьево на пилотов

Заслуженный лётчик рассказал, почему нельзя перекладывать вину за трагедию в Шереметьево на пилотов

Появились новые данные в сети о самолете Sukhoi Superject 100, сгоревшего 5 мая. Оказалось, что удар молнии не нанес существенного ущерба лайнеру.

//В мире

Порошенко ничего не грозит по делу о Евромайдане

Порошенко ничего не грозит по делу о Евромайдане

Украинский президент не явился на допрос в Генпрокуратуру по делу о гибели людей во время Евромайдана. О причинах неявки никто не сообщил. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

//В мире

Следком возбудил новое уголовное дело против боевиков ВСУ

Следком возбудил новое уголовное дело против боевиков ВСУ

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту недавних новых обстрелов на Донбассе, в результате которых погибли мирные люди. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

//Общество

Уберите тошнотворный гламур с Красной площади!

Уберите тошнотворный гламур с Красной площади!

«Уберите Ленина с денег! - призывал большой советский поэт Андрей Вознесенский, - он – для сердца и для знамён»! Место – билеты Госбанка СССР - для портрета вождя мирового пролетариата было оскорбительным, по мнению Вознесенского.

//Спорт

Суд вынес обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву

Суд вынес обвинительный приговор Кокорину и Мамаеву

В среду, 8 мая, Пресненский суд Москвы признал футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и соучастников конфликта виновными в умышленном нанесении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

//Общество

Ученые доказали лечебные свойства каллиграфии. Пишите, и еще раз пишите…

Ученые доказали лечебные свойства каллиграфии. Пишите, и еще раз пишите…

В российских школах исчезла каллиграфия. Давно. Большевики посчитали этот предмет пережитком прошлого. И сегодня наши школьники заняты правописанием только один час в неделю, тогда как Александр Пушкин в Императорском Царскосельском лицее уделял этому предмету 18 часов в неделю.

//Шоу-бизнес

Макс Барских попал в серьезное ДТП и задумался о ценности жизни

Макс Барских попал в серьезное ДТП и задумался о ценности жизни

Российский исполнитель Макс Барских в соцсети рассказал о том, как в Лос-Анджелесе попал в серьёзную аварию. После этого певец призвал своих подписчиков ценить жизнь и не забывать про ремень безопасности.

//В мире

В сети появились первые фотографии сына принца Гарри и герцогини Меган

В сети появились первые фотографии сына принца Гарри и герцогини Меган

Днем в среду, 8 мая, в сети опубликовали первые фотографии сына британского принца Гарри и его супруги Меган. Первенец пары появился на свет два дня назад, при рождении он весил 3 килограмма 300 граммов.

//В мире

Лавров оценил намерение США направить корабли в Персидский залив

Лавров оценил намерение США направить корабли в Персидский залив

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 8 мая, прокомментировал намерение властей Соединенных Штатов Америки направить авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики в Персидский залив.

//Армия

Минобороны раскрыло секреты модернизации современных бомбардировщиков

Минобороны раскрыло секреты модернизации современных бомбардировщиков

Стало известно, чем оснастят стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС. Завесу тайны приоткрыл министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в российском оборонном ведомстве.

//В мире

Видео уничтожения ВСУ бронетехники ополченцев Донбасса выложил украинский офицер

Видео уничтожения ВСУ бронетехники ополченцев Донбасса выложил украинский офицер

В сети появилось видео уничтожения киевскими военными бронетехники ополченцев Донбасса. Данным роликом с подписчиками своего YouTube-канала поделился Анатолий Штефан, офицер Вооруженных сил Украины.

//Происшествия

В горах Алтая найдены тела трех из семи погибших

В горах Алтая найдены тела трех из семи погибших

Днем в среду, 8 мая, стало известно, что в горах Алтая удалось найти тела трех из семи туристов, которые попали в лавину. Соответствующую информацию предоставил источник в правительстве республики. В настоящий момент сотрудники МЧС прилагают максимальные усилия для поиска остальных людей.

//Шоу-бизнес

Подписчики едва узнали изменившуюся Оксану Федорову на новой фотографии

Подписчики едва узнали изменившуюся Оксану Федорову на новой фотографии

Подписчики модели и телеведущей Оксаны Федоровой едва узнали ее на новой фотографии. Пользователи сети подозревают, что роковая брюнетка злоупотребляет "уколами красоты" или даже пластикой.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Риге приземлился SSJ, вылетевший из Москвы с задержкой из-за запаха гари на борту

В Риге приземлился SSJ, вылетевший из Москвы с задержкой из-за запаха гари на борту

В Риге приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы с задержкой из-за запаха гари на борту. Согласно последней информации, посадка прошла в штатном режиме.

//В мире

В США показали убивший Троцкого ледоруб

В США показали убивший Троцкого ледоруб

Международный музей шпионажа выставил ледоруб, которым был убит советский революционер Лев Троцкий. Этот артефакт долгое время считался утраченным. Ледоруб Троцкого был найден совершенно случайно. Он обнаружился в доме мексиканки Аны Алисии Салас.

//Общество

Владимир Путин может поучаствовать в акции «Бессмертный полк» в День Победы

Владимир Путин может поучаствовать в акции «Бессмертный полк» в День Победы

Дмитрий Песков рассказал, что российский президент Владимир Путин в этом году может поучаствовать в акции «Бессмертный полк» на Красной площади в четверг, 9 мая.

//Здоровье

Возможные признаки скорого наступления инфаркта миокарда обозначили врачи

Возможные признаки скорого наступления инфаркта миокарда обозначили врачи

Медики обозначили признаки, которые могут свидетельствовать о скором наступлении инфаркта миокарда. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в российской блогосфере.

//В мире

Киев официально признал выданные в Донбассе российские паспорта недействительными

Киев официально признал выданные в Донбассе российские паспорта недействительными

Днем в среду, 8 мая, стало известно, что кабинет министров Украины официально признал паспорта Российской Федерации, которые были выданы в Донбассе, недействительными на украинской территории.

//Политика

Лавров раскритиковал политику США в отношении Ирана

Лавров раскритиковал политику США в отношении Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с критикой отозвался о действиях Соединённых Штатов, которые подрывают Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

//Новости СМИ2

//Общество

В МЧС рассказали о правилах поведения пассажиров при авариях на борту самолета

В МЧС рассказали о правилах поведения пассажиров при авариях на борту самолета

Сотрудники МЧС рассказали о ключевых правилах поведения пассажиров во время аварийных ситуаций на борту самолета. В первую очередь эксперты призывают граждан не паниковать и мыслить здраво.

//Криминал

Алтайскому депутату, убившему работника, грозит тюремный срок

Алтайскому депутату, убившему работника, грозит тюремный срок

В Алтайском крае следствие передало в суд дело об убийстве депутатом местного жителя. Расследование продолжалось в течение двух лет из-за угроз, поступавших от чиновника в адрес свидетелей.

//Экономика

Сахалин свяжут с материковой Россией железнодорожным мостом

Сахалин свяжут с материковой Россией железнодорожным мостом

В 2024 году остров Сахалин свяжут с материковой частью России с помощью гигантского железнодорожного моста. Это будет новый Крым накануне очередного переизбрания президента страны.

//Происшествия

Источник: самолет SSJ не вылетел из Ростова-на-Дону из-за неисправности

Источник: самолет SSJ не вылетел из Ростова-на-Дону из-за неисправности

Днем в среду, 8 мая, стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 из-за технической неисправности не смог взлететь в Ростове-на-Дону. Воздушное судно должно было вылететь в Москву сегодня утром.

//В мире

В Госдуме оценили ситуацию с "ржавеющими в Крыму" украинскими МиГ-29

В Госдуме оценили ситуацию с "ржавеющими в Крыму" украинскими МиГ-29

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек в среду, 8 мая, прокомментировал ситуацию, сложившуюся с оставшимися на территории полуострова украинскими истребителями МиГ-29.

//Общество

В Казани чиновникам поручили питаться в школьных столовых

В Казани чиновникам поручили питаться в школьных столовых

Мэр Казани поручил всем городским депутатам и работникам исполкома до конца мая питаться в школьных столовых. При этом в день на обед для одного человека выделено 69 рублей.

//Новости МирТесен

//В мире

СМИ: герцогиня Меган заявила, что уже хочет второго ребенка

СМИ: герцогиня Меган заявила, что уже хочет второго ребенка

Герцогиня Сассекская Меган, которая впервые стала матерью всего два дня назад, заявила, что хочет второго ребенка. Соответствующую информацию предоставил в среду источник в королевской семье.

//Здоровье

Пять разрушающих позвоночник человека привычек перечислили медики

Пять разрушающих позвоночник человека привычек перечислили медики

Специалисты в области здравоохранения перечислили пять привычек, которые разрушают позвоночник человека. Об этом рассказывается в публикации, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

//Происшествия

Появились подробности гибели туристов в горах Алтая

Появились подробности гибели туристов в горах Алтая

Днем в среду, 8 мая, появились подробности гибели семерых туристов в горах Алтая. Ранее сегодня стало известно, что члены туристической группы погибли во время подъема на перевал из-за схода лавины.

//Политика

На Украине хотят признать российские паспорта недействительными

На Украине хотят признать российские паспорта недействительными

В правительстве Украины собираются отказать в признании российского гражданства жителей Донбасса, которые получили паспорта РФ. Премьер-министр страны Владимир Гройсман рассказал, что документ на территории Украины будет считаться незаконным.

//Политика

В МИД рассказали, на каких условиях Россия останется членом СЕ

В МИД рассказали, на каких условиях Россия останется членом СЕ

В Министерстве иностранных дел рассказали, что дальнейшее членство России в Совете Европы будет напрямую зависеть от того, примет ли делегация РФ участие в выборе нового генсека СЕ летом этого года.

//Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова надела алое платье и в очередной раз похвасталась тонкой талией

Екатерина Стриженова надела алое платье и в очередной раз похвасталась тонкой талией

Известная российская телеведущая Екатерина Стриженова в очередной раз похвасталась тонкой талией. Знаменитость поделилась с поклонниками фотографией в алом платье с широким бордовым ремнем.

//Политика

США намеренно провоцируют Иран, заявили в Брюсселе

США намеренно провоцируют Иран, заявили в Брюсселе

В Брюсселе заявили, что Соединённые Штаты намеренно провоцируют Тегеран на нарушение международных договорённостей по ядерной программе, после чего Иран можно будет объявить угрозой международной безопасности.

//Происшествия

В Крыму столкнулись легковушка и грузовик, двое погибших

В Крыму столкнулись легковушка и грузовик, двое погибших

На трассе "Таврида" в Крыму произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика. Согласно последней информации министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, погибли два человека.

//В мире

На Шри-Ланке задержаны семь человек, которые хотели стать террористами-смертниками

На Шри-Ланке задержаны семь человек, которые хотели стать террористами-смертниками

На Шри-Ланке были задержаны семь человек, которые проходили подготовку в одном из лагерей террористов и готовились стать смертниками. Об этом сегодня сообщил источник в полиции островного государства.

//Шоу-бизнес

Бородина похвасталась машиной за 15 миллионов

Бородина похвасталась машиной за 15 миллионов

Ксения Бородина решила порадовать себя новым авто марки Mercedes. Теледива молчала о покупке машины до тех пор, пока поклонники не задали ей прямой вопрос.

//Здоровье

Четыре явных симптома хронической сердечной недостаточности назвали специалисты

Четыре явных симптома хронической сердечной недостаточности назвали специалисты

Специалисты в области медицины назвали четыре явных симптома хронической сердечной недостаточности. Данные признаки перечислены в публикации, выложенной некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Общество

В Шереметьево вчера вечером еще раз эвакуировали пассажиров с самолета «Суперджет»

В Шереметьево вчера вечером еще раз эвакуировали пассажиров с самолета «Суперджет»

В Шереметьево эвакуировали пассажиров еще с одного «Суперджета» - в салоне был запах горелой проводки.Рейс Москва – Рига должен был состояться в 23.00. Но рейс был отменен. Как утверждают пассажиры, в самолете «Суперджет» появился странный запах. Люди запаниковали.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

У экс-министра Александра Ткачева отнимают бизнес?
2

Что случилось после войны с женщинами-сожительницами оккупантов и их детьми
3

Магомед Толбоев: пилоты Суперджета, как самоубийцы, сели на хвост!
4

Владимир Жириновский о трагедии в аэропорту Шереметьево
5

Вассерман определил «главное последствие» раздачи паспортов России в ДНР и ЛНР

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры