Сахалин свяжут с материковой Россией железнодорожным мостом

В 2024 году остров Сахалин свяжут с материковой частью России с помощью гигантского железнодорожного моста. Это будет новый Крым накануне очередного переизбрания президента страны.



Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», уже определён маршрут, по которому пройдут 585 км «чугунки» и примерная стоимость проекта - 540 млрд. рублей без НДС в ценах 2013 года и сроки строительства 2021-2024 годы.



Для реализации этого масштабного проекта во время майских праздников в Хабаровске прошло совещание «Строительство железнодорожной линии Сахалин – Ныш с переходом пролива Невельского». Топ-менеджеры РЖД посетили территории, где будет пролегать трасса.



По Хабаровскому краю проект трассы проложен по территории Комсомольского, Ульчского и Николаевского районов, по Сахалинской области в Охинском, Ногликском, Александровск-Сахалинском и Тымовском муниципалитетах. Магистраль включает 623 искусственных сооружения, в том числе 35 больших мостов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По одному из вариантов, финансирование строительства возможно с участием государственной поддержки, включая средства федерального бюджета, Фонда развития Дальнего Востока, Корпорации развития Сахалинской области и инвестиционной программы РЖД.



По окончании строительства стоимость перевозки грузов на остров и обратно снизится до 7 раз! Скорость доставки увеличится в два раза и не будет зависеть от погодных условий. Отпадёт необходимость строить паромы и подъезды к морю для погрузки-выгрузки. По сути это будет продолжение Северного морского пути с грузооборотом 80 млн тонн в год. Существенная экономия времени и средств привлечёт внимание восточных стран к транспортировке своих грузов через Россию в Европу и обратно. Новый шёлковый путь может не только озолотить Россию, но и закрепить за ней важные геополитические позиции.



