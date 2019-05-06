Индустриальный парк ММК пополнился новым предприятием

На площадке индустриального парка Магнитогорского металлургического комбината был сдан в строй новый завод металлургических раскислителей. Продукция, которую начало производить предприятие, ориентирована как на отечественный, так и на зарубежный рынок.

Строительство завода было начато всего полгода назад, в рамках совместного проекта между тремя участниками: «ООО «Завод металлургических раскислителей», ООО «ММК-Индустриальный парк» и АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области». Все эти организации подписали договор о сотрудничестве, и в результате в Магнитогорске появилось новое высокотехнологичное предприятие. Планируется, что завод будет ежегодно выпускать до 10 тыс. тонн раскислителей, применяемых в металлургии при выпуске металла из сталеплавильных агрегатов. Технология производства является уникальной и базируется на собственных разработках.

Агентство инвестиционного развития Челябинской области уже заявило, что создание нового предприятия – это яркий пример сотрудничества лидеров экономики региона и инновационных предприятий. Подобные проекты улучшают технологичность производства и создают новые места в области. Новое высокотехнологичное производство создало 30 новых рабочих мест.