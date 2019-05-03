Австрийский канцлер Себастьян Курц в пятницу, 3 мая, заявил, что его страна поддерживает строительство газопровода "Северный поток - 2" и считает его основой своей энергетической безопасности.

Курц подчеркнул, что Австрия относится к данному проекту положительно, несмотря на противоположную позицию политиков в Брюсселе.

Австрийский канцлер в беседе с журналистами заметил, что с пониманием относится к наличию различных точек зрения. По мнению Себастьяна Курца, разные взгляды на проект "Северный поток – 2" отнюдь не разделяют стороны, передает сегодня ТАСС.