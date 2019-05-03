Курц: Австрия поддерживает реализацию проекта "Северный поток - 2"
3 мая 2019, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Австрийский канцлер Себастьян Курц в пятницу, 3 мая, заявил, что его страна поддерживает строительство газопровода "Северный поток - 2" и считает его основой своей энергетической безопасности.
Курц подчеркнул, что Австрия относится к данному проекту положительно, несмотря на противоположную позицию политиков в Брюсселе.
Австрийский канцлер в беседе с журналистами заметил, что с пониманием относится к наличию различных точек зрения. По мнению Себастьяна Курца, разные взгляды на проект "Северный поток – 2" отнюдь не разделяют стороны, передает сегодня ТАСС.