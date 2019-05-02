Россия начала поставки в Беларусь качественной нефти

Россия в четверг, 2 мая, начала поставки по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь качественной нефти. Компания "Белнефтехим" сообщила, что были проведены пробы нефти и после отбора проб транспортировка нефти продолжилась в сторону линейной производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Мозырь".

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Ранее "Белнефтехим" сообщал, что чистая российская нефть, соответствующая стандарту, поступит на территорию Белоруссии не ранее 2 мая, а на Мозырский НПЗ — не ранее 4 мая.

В пресс-службе концерна отметили, что, согласно данным диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", соответствующая стандарту нефть в 12:40 мск вместе с разделительным устройством поступила на границу Белоруссии. Вытеснение нефти, загрязненной органическими хлоридами, из российского участка нефтепровода "Дружба" проведено в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча".

Напомним, в конце апреля Беларусь остановила прием российской нефти из-за качества.