На Украине газ для населения стал дешевле

На Украине с 1 мая снизили цену на газ для населения. Как передает агентство "Интерфакс", теперь она составляет 8.24 тысячи гривен за одну тысячу кубометров голубого топлива вместо 8.55 тысячи.

Основанием послужил прогноз украинского Министерства энергетики и угольной промышленности о том, что тенденция к снижению стоимости газа будет наблюдаться на Украине вплоть до декабря текущего года.

Отмечается, что "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет избежать повышения стоимости газа.

Согласно сообщению пресс-службы компании, данное снижение цен было согласовано на прошедшей накануне встрече премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.