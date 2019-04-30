Возможности для успешного ведения бизнеса

Вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергей Алтухов принял участие в работе межмуниципального бизнес-форума по Центральной экономической зоне Краснодарского края в Абинске.

Это первое в серии подобных мероприятий, которые решено провести в Краснодарском крае по предложению профильного комитета ЗСК в рамках реализации Стратегии-2030. Планируется, что в ближайшее время аналогичные форумы пройдут во всех зонах региона. Основная цель – поддержка предпринимательства, усиление деловой активности в муниципалитетах, поиск новых точек экономического роста.

Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов от имени председателя краевого парламента Юрия Бурлачко приветствовал участников форума – представителей бизнеса, власти, экспертов.

- Форум – это хорошая площадка, на которой можно разобрать различные бизнес-стратегии, посетить мастер-классы. Предпринимателям в каждой зоне, исходя из ее особенностей, планируем рассказать о возможностях, которые перед ними открываются в Стратегии. Уверен, что это будет хорошая возможность для бизнеса высказать свое мнение, услышать экспертов и открыть что-то новое для себя. Хочу пожелать всем конструктивной работы, новых знаний и новых идей, – сказал Сергей Алтухов.

В программе форума – лекции, мастер-классы, презентации, а также пленарное заседание по вопросу «Стратегия развития центральной экономической зоны Краснодарского края: точки роста». В числе тем обсуждения на форуме – цифровые технологии в АПК, государственная поддержка малых форм хозяйствования, агрофранчайзинг и ряд других. Для молодых предпринимателей приготовили бизнес-игру с целью практической отработки различных стратегий ведения дел. Также участники форума ознакомились с выставкой ключевых бизнес-проектов центральной экономической зоны Краснодарского края. Вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов вместе с другими гостями форума сегодня побывал также на ряде ведущих предприятий района, осмотрел производство, пообщался с руководителями компаний.

- Малое и среднее предпринимательство давно вышло за рамки торговой деятельности и сельского хозяйства. Оно развивается в промышленности, строительстве, транспорте, жилищно-коммунальной и курортной сферах. Этому способствует сама жизнь, сама структура экономики Кубани. Но возникают и новые направления. Большие возможности для малого бизнеса лежат в сфере IT-технологий. Для этого есть все необходимое – спрос и интеллектуальный ресур», – считает Сергей Алтухов.

Также он отметил необходимость на будущее предусмотреть проведение в рамках подобных форумов обсуждения по таким актуальным темам, как «Развитие промышленности», «Цифровизация», «Инновационные

технологии в сельскохозяйственном производстве», «Современные форматы нестационарной торговли».