В Минэнерго подсчитали, на какое время России хватит запасов нефти и газа

В Министерстве энергетики Российской Федерации подсчитали, на какое время хватит запасов нефти и газа страны. Соответствующую информацию накануне предоставил глава ведомства Александр Новак.

По словам министра, запасов нефти в РФ хватит примерно на 30 лет, а газа – на 100 лет и больше. Новак ходе интервью порталу Газета.Ru отметил, что каждый год в России на баланс ставятся новые запасы.

Глава Минэнерго, однако, добавил, что качество новых запасов существенно отличается от старых. Дело в том, что месторождения, которые в последнее время ставят на учет, являются довольно маленькими, а добыча углеводородов в них становится значительно сложнее.