Греф рассказал о потерях миллиардов рублей из-за ИИ

Сбербанк потерял миллиарды из-за ошибок искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф. По его словам, они же послужили "калибровке" системы.

По словам Грефа, как правило, искусственный интеллект принимает решение в больших системах. Если в алгоритм вкрадывается маленькая ошибка - это может привести к очень серьезным последствиям.

"Мы теряли большие деньги на этом. Из-за того что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей", - сказал Греф во время выступления на "Уроке цифры", пишет ТАСС.

По словам главы Сбербанка, каждая ошибка ИИ выявлялась и затем помогала улучшать его работу: на ней учились, вставляли фильтры, калибровали и верифицировали систему искусственного интеллекта.