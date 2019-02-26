Новосибирский механический завод "Искра" планирует увеличить план по выручке в 2019 году. 2018-й год предприятие закончило с показателем 4,7 млрд рублей, в нынешнем году планку решили сделать выше.

2018-й год для НМЗ "Искра" можно назвать удачным. Объем реализации продукции составил 4,7 млрд рублей и превысил показатели 2017-го на 2,8%. Чистая прибыль по итогам истекшего года составила 446,1 млн рублей.

"В этом году перед нами стоит задача сделать выручку более пяти миллиардов рублей, — рассказал во время пресс-конференции исполнительный директор завода Сергей Кондратьев. — Кроме того, мы планируем приобрести еще одну автоматизированную линию сборки, что сделает качество выпускаемой продукции более высоким. Серьезные вложения запланированы в модернизацию оборудования. Мы стабильно работаем, побеждаем в конкурсах, занимаем призовые места. В прошлом году мы стали лучшим предприятием социальной направленности".

На заводе трудится 2600 человек. Несмотря на то, что производство достаточно сложное и опасное, большая часть сотрудников — женщины.

"Так сложилось исторически, потому что женщины более внимательны, более аккуратны. Но и самое главное требование — чистота и порядок на рабочем месте. Все операции находятся под видеонаблюдением, записи хранятся, чтобы потом в случае чего можно было посмотреть правильность выполнения операции или выявить отклонения от хода работы", — добавил Сергей Кондратьев.