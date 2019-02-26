Россиян планируют избавить от непомерных кредитов

Новый законопроект планируют рассмотреть в Госдуме во втором квартале этого года. Его суть заключается в том, чтобы ограничить уровень кредитной нагрузки россиян.

Сообщается, что банкам могут запретить выдавать кредиты, если на то, чтобы их погасить, требуется более половины семейного бюджета, передаёт Lenta.Ru. Новое предложение вызвало протест со стороны некоторых банков. Специалисты считают, что реализация законопроекта может столкнуться с серьёзной проблемой в виде так называемых «серых» зарплат, которые лишают возможности определить реальный заработок заёмщика.

Как заявили в Национальном бюро кредитных историй, за прошлый год около 12% заёмщиков отдавали за кредит больше 50% семейного бюджета.