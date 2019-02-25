Из Газпрома уволены заместители Миллера

Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей. Соответствующее заявление распространила пресс-служба «Газпрома».

Сообщается, что Александр Медведев сосредоточится на футбольном клубе «Зенит». Это один из активов Газпрома. Кроме того теперь уже бывший замглавы компании будет уделять времени Международному деловому конгрессу.

Чем займется Валерий Голубев не сообщается. Пресс-служба компании пояснила лишь, что Алексей Миллер поблагодарил его за многолетнюю плодотворную работу.

В ближайшее время решение о прекращении полномочий зампредов поступит в Совет директоров «Газпрома».