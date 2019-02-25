Эксперты считают, что Трамп приведёт американскую экономику к обвалу

Более трёх четвертей экспертов сошлись во мнении, что нынешняя политика президента США Дональда Трампа грозит американской экономике обвалом. В качестве предполагаемой даты этого специалисты называют 2021 год.

Трамп пошёл на перемирие с Китаем

Около 300 экономистов согласились, что к концу 2021 года в Соединённых Штатах начнётся рецессия, сообщает Lenta.Ru. Причём 10% специалистов считают, что это произойдёт уже в нынешнем году, 42% ставят на следующий год, а 25% дают Америке срок до 2021 года.

В числе проблем, влияющих на состояние экономики США, эксперты выделяют политику Дональда Трампа. Многие из них отмечают, что торговая война с Китаем сильно повлияла на снижение ВВП в Америке.