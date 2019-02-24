«Золотая звезда» красноярской водке

В Москве на крупнейшей 26-ой Международной выставке «ПродЭкспо-2019» 11-15 февраля продукция Красноярского водочного завода («Ярич») вновь оценена очень высоко. Вручена престижная награда – приз «Золотая звезда» за «Лучший продукт 2019 года»! Заметьте за лучший Инновационный продукт (по признанию Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Россельхознадзора РФ).

Коллеги по руководству Союзом «ЦС ТПП» от всей души поздравили своего коллегу, члена Правления, генерального директора ООО «Красноярский водочный завод» Зинаиду Ивановну Медведеву и весь её дружный трудовой коллектив с победой.

Президент Союза «ЦС ТПП» Рафаэль Шагеев: «Зинаида Ивановна! Наши очередные поздравления по поводу Ваших успехов! Вам и всему коллективу завода «Ярич» дальнейшего процветания. Вы прославляете не только свое предприятие, но весь Красноярский край! Ура!»

Член Правления Союза «ЦС ТПП» Андрей Думанский: «Присоединяюсь ко всем поздравлениям. Ваш завод действительно флагман в регионе, а по качеству товаров ваше производство и в Сибири одно из лучших, в сравнении с различными отраслевыми товарами всей промышленности. А это награда еще одна веха, оценка экспертов и признание труда Вас и вашего коллектива!»

Учредитель ТД «Ремикс», председатель клуба «Меркурий» Валерий Бурда: «Зинаида Ивановна, поздравляю! Ради таких минут стоит жить!»