Названо имя второй женщины-миллиардера из России

Издание Forbes подсчитало доходы основательницы одного из интернет-магазинов.

Владелица одной из российских торговых площадок Татьяна Бакальчук названа второй российской миллиардершей. Forbes сообщил о четвертой строчке в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, которую занял этот интернет-магазин. Он оценен в 1,2 миллиарда долларов США.

Компания занимается продажей одежды. Татьяна Бакальчук занялась этим бизнесом вместе с мужем в 2004 году. Сообщается, что раньше они продавали одежду по каталогам из Германии.

Со временем ассортимент товаров расширился. Сейчас помимо одежды портал продает игрушки, спортивное и детское питание, книги, электронику и т. п. Каждый месяц сайт посещают около 60 миллионов человек.