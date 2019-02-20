За пять лет на Михеевском ГОКе добыто 91 миллион тонн руды
20 февраля 2019, 12:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На днях Михеевский ГОК отметил пятилетие со дня добычи первой партии медного концентрата, сообщает пресс-служба Русской медной компании. За эти годы на предприятии добыто 91 миллион тонн руды и произведено более 300 тысяч тонн меди в концентрате.
Михеевский горно-обогатительный комбинат находится в Варненском районе. Это одно из ключевых предприятий РМК – основной источник сырья. На его долю приходится почти четверть рудной базы и пятая часть запасов меди РМК. На комбинате впервые в постсоветское время использованы самые лучшие технологии разработки месторождений с низким содержанием меди в руде.
Как сообщает агентство Полит74, в прошлом году для повышения эффективности извлекаемости меди на ГОКе запущена третья стадия подготовки руды. Она обеспечивает требуемый гранулометрический состав руды, при котором достигается максимально возможное извлечение меди. Объем инвестиций в проект превышает 4,3 миллиарда рублей.
- У предприятия большие перспективы. Мы ведем разведку, которая подтверждает, что вокруг нас есть еще руда. Значит, комбинат продолжит работать и будет обеспечен сырьем как минимум еще на 35 лет, - подчеркивкает генеральный директор АО «Михеевский ГОК» Александр Сизиков.
Благодаря деятельности комбината произошел серьезный прорыв в экономическом и социальном развитии Варненского района. Из 1490 сотрудников предприятия 1300 человек – местные жители. За годы работы ГОКа объем товаров и услуг крупных и средних предприятий района вырос почти в 14 раз к уровню 2013 года.