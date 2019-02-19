Днем во вторник, 19 февраля, стало известно, что Москва и Доха в настоящий момент ведут активные переговоры по вопросу о поставке зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" катарской стороне.

Информацию о переговорах предоставили ранее сегодня в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, уточняет ТАСС.

В настоящий момент источники не сообщают, на каких условиях может быть заключено соглашение о поставках С-400 Катару. Кроме того, пока не уточняется, когда именно российские зенитные ракетные системы "Триумф" могут быть предоставлены катарской стороне.