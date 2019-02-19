В Австрии заявили, что запуск газопровода "Северный поток – 2" приведет к окончанию "украинской монополии" в вопросах транзита газа. Об этом накануне заявил глава концерна OMV Райнер Зеле.

По словам Зеле, критика газопровода со стороны Польши и Украины является абсолютно прозрачной – за ней стоит исключительно экономический интерес. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung руководитель концерна также заметил, что "Северный поток – 2" лишит страны Восточной Европы возможности устанавливать чрезмерно высокие цены на газ.

Райнер Зеле также призвал другие страны поддержать транзитные маршруты, в частности, через территорию Украины. поскольку Европа в будущем будет нуждаться в большем количестве газа в связи с отказом от угля и атомной энергии.