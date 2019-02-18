Почему статистика не успевает за ростом экономики?

Служба государственной статистики за последние 20 лет трижды меняла свою подчинённость. Её то и дело норовили перевести под покровительство Минэкономразвития, которое, собственно, и заинтересовано в хороших цифрах. Дважды независимость статистики отбивали, но теперь она вошла в состав названого министерства.



И сразу после увольнения главы Росстата в декабре 2018 года Александра Суринова, цифры резко поползли вверх, радуя своей позитивностью. А ведомство возглавил молодой руководитель, который никогда не работал в статистике - Павел Малков.



Бывший многолетний руководитель Росстата, ныне - председатель Статкомитета СНГ Владимир Соколин - надеется, что у Малкова хватит мудрости не разрушать консервативную систему статистической отрасли. Ибо, как считает Соколин, современные технологические приёмы, возможно, и нуждаются во внедрении в отрасль, но вот статистическую методологию нельзя трогать. Если статистику поставить на службу многочисленным министерствам, за каждым из которых закреплён определённый нацпроект, и его надо результативно выполнять, то может получиться страшная картина. Сравнить её можно с ситуацией накануне развала СССР, когда на фоне борьбы с алкоголизмом пустые полки магазинов никак не коррелировали с радужными цифрами на бумаге. В результате великая страна пропала.



Соколин подчёркивает, что все статистические службы разных стран мира используют международные стандарты. И самодеятельность, желание поправить цифирь или подогнать её может плохо кончиться.



Если люди перестанут верить не только словам, но и цифрам, то наступит настоящий хаос.



