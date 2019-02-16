Эксперт оценил намерение Украины заменить РФ на газовом рынке Европы

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в субботу оценил заявление депутата Верховной рады о том, что Украина может заменить Россию на газовом рынке Евросоюза.

Ранее украинский политик Сергей Тарута сообщил, что Украина может в будущем "перестать быть проблемой для Европы" и приступить к поставкам газа туда.

Юшков в беседе с RT отметил, что Украина не может обеспечить сама себя, но при этом собирается заменить Россию. Эксперт напомнил, что в 2018 году РФ поставила в дальнее зарубежье 200 миллиардов кубов газа, а Тарута сообщал, что украинская сторона намерена добывать 50 миллиардов кубов. "Человек, видимо, фактуры не знает", – отметил специалист. Он также подчеркнул, что в среднем на Украине добывается 19 миллиардов кубов ежегодно, поэтому страна при всем желании не сможет заменить Россию на газовом рынке Европы.