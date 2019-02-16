Агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB

Рейтинговое агентство Fitch в пятницу, 15 февраля, подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в национальной и иностранной валютах на уровне BBB-, прогноз позитивный. Краткосрочный рейтинг России сохранен на отметке F3.

В пресс-релизе агентства Fitch указано, что "рейтинги России балансируют между очень сильным суверенным балансом, надежными внешними финансами и надежной макроэкономической политикой на фоне более слабых перспектив роста".

Позитивный прогноз отражает прогресс в укрепления проводимой экономической политики на фоне повышения гибкости обменного курса, четкой нацеленности на инфляционное таргетирование и взвешенной налогово-бюджетной стратегии, - сообщает "Коммерсантъ".

Как считают в агентстве, перспективы дополнительных, более жестких санкций США сохраняют риски для финансовой гибкости России и сдерживают перспективы экономического роста.