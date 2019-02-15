Китай приватизирует экспорт российского зерна?

Сразу несколько источников на российском зерновом рынке в разговоре с «Аргументами недели» высказали предположение, что крупнейшим зерновым трейдером может стать конгломерат китайских компаний.

Объявленная в Сочи сделка по покупке банком ВТБ Новороссийского зернового терминала (НЗТ) у Новороссийского морского торгового порта, превращает банк в крупнейшего зернового трейдера. Кроме НЗТ в собственности ВТБ еще и один из крупнейших зерновых терминалов Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП). Как уже подсчитали СМИ, суммарно на НКХП и НЗТ пришлось 23,6% всех отгрузок зерна за июль - декабрь 2018 года.

Что дальше банк ВТБ будет делать с таким серьезным непрофильным активом пока непонятно. Некоторые эксперты предполагают, что на его базе будет создан государственный зерновой трейдер или госкомпания, как предлагали «АН» в материале «Черноземная колония».

Однако источники «АН» в правительстве говорят, создаваемый ВТБ крупнейший зерновой оператор «вероятно, будет предложен китайским инвесторам, которые создадут конгломерат для выкупа акций оператора у ВТБ и последующей модернизации зерновых терминалов».