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РМК поддежит проект брендирования территорий

15 февраля 2019, 09:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Русская медная компания поддержит проект брендирования территорий, который был признан лучшим на конкурсе социальных проектов «Инносорциум». Его итоги были подведены вчера, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи.  

Как сообщает агентство Полит74, партнерами-организаторами этого конкурса стали фонд «Росконгресс», Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» и Русская медная компания. Участниками конкурса стали больше ста проектов, победителей определили в трех номинациях: «Активное долголетие», «Инклюзивное общество» и «Развитие территорий».  

РМК поможет в реализации проекта  «За гранью суровости» Светланы Панюковой. Его цель - создание брендов территорий, популяризация спорта и активного образа жизни, активизация гражданских инициатив.   

В номинации «Активное долголетие» победителем стала Ольга Молоствова с проектом «Образовательный курс ландшафтного дизайна «Возле дома», который призван социализировать и повышать занятость людей пожилого возраста. В номинации «Инклюзивное общество» победу одержала Ирина Святскова с проектом «Аудиоспектакли по чувашским народным сказкам и легендам для незрячих детей». 

Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков выразил уверенность, что конкурс будет развиваться и дальше. « Искренне надеюсь, что те студенты, кто сегодня получили первую поддержку, не остановятся на достигнутом, будут развивать свою деятельность», - подчеркнул он.

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