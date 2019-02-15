РМК поддежит проект брендирования территорий

Русская медная компания поддержит проект брендирования территорий, который был признан лучшим на конкурсе социальных проектов «Инносорциум». Его итоги были подведены вчера, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как сообщает агентство Полит74, партнерами-организаторами этого конкурса стали фонд «Росконгресс», Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» и Русская медная компания. Участниками конкурса стали больше ста проектов, победителей определили в трех номинациях: «Активное долголетие», «Инклюзивное общество» и «Развитие территорий».

РМК поможет в реализации проекта «За гранью суровости» Светланы Панюковой. Его цель - создание брендов территорий, популяризация спорта и активного образа жизни, активизация гражданских инициатив.

В номинации «Активное долголетие» победителем стала Ольга Молоствова с проектом «Образовательный курс ландшафтного дизайна «Возле дома», который призван социализировать и повышать занятость людей пожилого возраста. В номинации «Инклюзивное общество» победу одержала Ирина Святскова с проектом «Аудиоспектакли по чувашским народным сказкам и легендам для незрячих детей».