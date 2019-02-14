АПИ поддержит РМК в освоении Малмыжского месторождения

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) поддержит Русскую медную компанию в освоении Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения.

Как сообщает агентство Полит74, соответствующее соглашение было подписано сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Месторождение находится в Хабаровском крае. РМК планирует построить там горно-обогатительный комбинат, где будут использоваться наилучшие доступные технологии, сберегающие окружающую среду.

Запасы месторождения составляют 5,156 миллиона тонн меди и 278 тонн золота. ГОК сможет перерабатывать до 35 миллиона тонн руды в год. Вложения РМК в этот проект составят 115 миллиарда рублей. На ГОКе будет создано 1 400 новых рабочих мест.

Русская медная компания планирует вложить серьезные средства в социальное развитие территории. Общий объем отчислений в бюджеты разного уровня и внебюджетные фонды за время работы предприятия превысит 100 миллиардов рублей.

Поскольку проект имеет большое значение для развития экономики Дальнего Востока, АПИ выразило готовность оказать инвестору всестороннюю помощь. Она выразится в получении предусмотренных законодательством мер государственной поддержки и в решении других организационных задач.