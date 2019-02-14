ФСК ЕЭС и РМК подписали договор об электроснабжении новых месторождений меди

Руководство Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы и Русской медной компании подписали соглашение о взаимодействии.

Как сообщает агентство Полит74, речь идет о техприсоединения к ЕНЭС Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения, и реализации других совместных проектов. На сегодняшний день ФСК ЕЭС провело анализ возможной схемы электроснабжения месторождения, которая предполагает мероприятия, связанные, в том числе с развитием сетевой инфраструктуры 220 и 500 кВ. Эксперты оценивают запасы месторождения в 5,1 миллиона тонн меди и 278 тонн золота. Планируемая потребность в мощности - до 250 МВт.

Малмыжское месторождение было открыто в 2006 году. Русская медная компания планирует возвести там современный ГОК, который будет перерабатывать до 35 миллиона тонн руды в год. Вложения в проект составят около 115 миллиардов рублей. Перечисления в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды за годы функционирования ГОКа будут больше 100 миллиардов рублей.

«Проект такого масштаба требует серьезных инвестиций в инфраструктуру и предъявляет повышенные требования к надежности поставщиков и предлагаемых ими решений. Предыдущий опыт совместной работы с Федеральной сетевой компанией – пример такого эффективного взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому мы рады обрести в лице ФСК партнера в новом амбициозном проекте», - говорит президент РМК Всеволод Левин.