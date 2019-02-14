РМК и правительство Хабаровского края договорились о сотрудничестве

Русская медная компания и правительство Хабаровского края договорились о сотрудничестве, подписав соответствующее соглашение.

Как сообщает агентство Полит74, церемония подписания документа состоялась сегодня, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Договоренности касаются совместной работы по реализации проектов по добыче полезных ископаемых с использованием наилучших доступных технологий и самых безопасных решений для окружающей среды.

Власти окажут РМК поддержку в освоения Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения. Этот проект оценивается как один из самых масштабных в мировой горнодобывающей отрасли. Его реализация имеет высокое значение для решения приоритетной государственной задачи по развитию Дальнего Востока России.

На объекте ведется геологоразведка. Начало строительства запланировано на 2021 год после завершения проектных работ и прохождения всех необходимых процедур по согласованию проекта. По плану на будущем ГОКе будет создано 1,4 тысячи новых рабочих мест.

Как напомнил президент РМК Всеволод Левин, предприятия РМК находятся в основном на Урале и в Казахстане. Освоение Малмыжского месторождения станет для компании первым проектом на Дальнем Востоке.

- Богатые природные ресурсы и выгодное географическое положение вместе с поддержкой со стороны правительства России и руководства Хабаровского края делают этот проект для нас крайне привлекательным и перспективным, - подчеркивает он.

Всеволод Левин отметил, что на Дальнем Востоке будут применяться самые передовые технологии в области добычи и обогащения полезных ископаемых. РМК является надежным социальным партнером для власти на территориях присутствия.