Airbus прекратит производство самолетов А-380

Европейская корпорация Airbus прекратит производство крупнейших в мире серийных авиалайнеров Airbus A380 ("Эрбас А380"). Поставки А380 прекратятся в 2021 году. В авиаконцерне сообщли, что поводом остановки прекращения Airbus A380 стало то, что компания Emirates из ОАЭ сократила портфель заказов этих самолетов со 162 до 123.

"У нас нет значительного числа невыполненных заказов А380, следовательно, нет оснований для поддержания производства, несмотря на все наши усилия по продажам с другими авиакомпаниями в последние годы. Это приведет к прекращению поставок А380 в 2021 году", - объяснил гендиректор компании Томас Эндерс.

Объявление о решении Airbus прекратить производство крупнейших в мире серийных авиалайнеров Airbus A380 опубликовано на сайте корпорации. В компании заверили, что будут оказывать техническую поддержку эксплуатируемых самолетов. "Не забывайте, что самолеты А380 будут все равно подниматься в небо еще много лет, и Airbus конечно будет оказывать полную поддержку операторам A380", - сказал Эндерс.

Авиакомпания Emirates заказала у Airbus 40 самолетов A330-900 и 30 лайнеров A350-900, - сообщает ТАСС. Стоимость сделки составляет $21,4 млрд.

Airbus A380 - самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. У первой его версии максимальная вместимость 853 человека. Первый полет воздушный гигант совершил в апреле 2005 года.