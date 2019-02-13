Лукашенко пообещал России качественную водку

Минск никогда не будет поставлять в Россию плохую водку или закуску. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе прошедших накануне переговоров с главой РФ Владимиром Путиным.

Белорусский лидер признал, что между двумя странами периодически возникают разногласия, но назвал их решаемыми и подчеркнул, что его страна в состоянии обеспечить РФ качественным продовольствием.

"Какие бы ни были конфликты и скандалы, вы должны помнить, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску", - сказал Лукашенко, которого цитирует РИА Новости.