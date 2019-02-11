Минпромторг восстановит справедлвость: в города вернут палатки и ларьки

Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) планирует развивать уличную торговлю, на улицы городов вернут продуктовые палатки и ларьки. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов объяснил решение ведомства вернуть нестационарную торговлю.

В нашей стране в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих странах Европы, а производителей, которые хотят представить свою продукцию на полках торговых сетей, гораздо больше, чем супермаркетов и магазинов. Поэтому Минпромторг собирается исправить ситуацию, - сообщает "Российская газета".

По данным Евтухова, крупные торговые сети занимают 30–40% рынка, и у нас имеется серьезный дефицит качественных торговых площадей. Одних только автолавок в стране может появиться не менее 50 тысяч и производители, например колбас, смогут представить свою продукцию.

В Минпромторге отметили сокращение за последение годы числа рынков. А рынок - конкурент для сетевиков. В ведомстве считают, что рынки - важный канал реализации продукции для малых сельхозтоваропроизводителей, для фермерских и личных хозяйств. "Чем больше игроков на рынке, тем ниже цены", - заключил Евтухов.