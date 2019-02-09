Экономист: Отток капитала из страны не прекращается

6 февраля 2019 года президент России Владимир Путин сообщил идею о продлении еще на один год амнистии капиталов для некоторых бизнесменов.

Экономист Сергей Хестанов утверждает, что простые люди не почувствуют положительные результаты амнистии капитала, как сообщает НСН.

«Отток капитала из страны не прекращается. Бизнес не уверен, что власть в очередной раз не примет какие-то меры конфискационного характера. Кстати, рост НДС, который произошел на фоне рекордно профицитного бюджета, рекордно растущих международных резервов, большого оптимизма не внушает», - отметил экономист.

Также, как пишет Ридус, появилась жанровая проблема с рекламой. Работа специалистов по рекламе состоит в том, чтобы навязывать людям ненужную информацию. Они заставляют людей потратить деньги на что-нибудь ненужное.