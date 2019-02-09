РФ готова согласиться на транзит газа через Украину лишь на своих условиях

Замглавы Министерства иностранных дел России Александр Панкин в субботу, 9 февраля, заявил, что РФ готова продолжать транзит газа через территорию Украины, однако исключительно на своих условиях.

Панкин уточнил, что существует целый ряд условий, которые украинцы пока не готовы соблюдать. В частности, существует действующий контракт, который можно и дальше использовать, но с внесением нужных изменений. Украинские власти, однако, отвергают такую опцию, передает сегодня РИА "Новости".

В российском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что в Киеве в настоящий момент существует неопределенность насчет "газотранспортной системы".