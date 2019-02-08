Канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление, что члены Евросоюза пришли к соглашению по проекту "Северный поток-2". Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщило агентство Reuters.

При этом Меркель отказалась раскрывать какие-либо его подробности, однако отметила, что данные договоренности не были бы достигнуты, если бы Берлин и Париж не сотрудничали так тесно.

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с президентом Мали Ибрагимом Бубакаром Кейтой в Берлине. Также политик заявила о необходимости поставок ресурсов не только из РФ.