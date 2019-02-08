Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Совет директоров Банка России сегодня, 8 февраля 2019 года, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Годовая инфляция в январе текущего года соответствовала нижней границе ожиданий Центробанка.

На сайте регулятора объясняется, что инфляционные ожидания населения и предприятий несколько выросли. Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля. Также сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий и динамики цен на отдельные продовольственные товары.

Баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, особенно на краткосрочном горизонте. С учетом принятого решения Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5,0–5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в первой половине 2020 года.