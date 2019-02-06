Российская экономика так и не отказалась от доллара. Только напугала население

Несмотря на антироссийские экономические санкции и грозные декларации чиновников постепенно отказаться от использования американской валюты, реальная ситуация говорит об обратном. Банковский сектор не сокращал существенно свои вложения в иностранные активы.



Так, если до 2014 года иностранные активы банков составляли 180 млрд долларов, то сегодня 116 млрд. С погрешностью на выросший курс доллара это небольшая разница. В процентном выражении в долларах хранится 60% активов российских банков. На случай усиления антироссийских санкций у российских банкиров, видимо, есть запасные варианты. Иначе чем объяснить такое спокойствие. Поэтому осенние разговоры про дедолларизацию, которые напугали население, остались только мечтой. А напуганное население лишь вывело на зарубежные счета миллиарды долларов. До тех пор, пока в мире не появится новая резервная валюта, как, например, планировали страны БРИКС, говорить об отказе от доллара просто смешно.



В своём видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов как раз рассказывает, что США больше всего боятся альтернативы доллару, поэтому и разрушают любые попытки к этому.



