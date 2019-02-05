В ФАС нашли виновных в скачке цен на топливо

ФАС РФ планирует возбудить дело против ряда трейдеров по признакам сговора на торгах нефтепродуктами, что приводило к повышению цен на топливо, сообщил замглавы ведомства Андрей Цариковский.

"В ближайшее время будет возбуждено дело по сговору участвующих в торгах трейдеров. Это будет интересное дело, очень своеобразная схема там", - указал он, передает сегодня издание Росбалт.

Цариковский уточнил, что речь идет о деле против двух трейдеров. Также замглавы ФАС предположил, что впоследствии к делу в качестве ответчиков могут быть привлечены и другие компании.

Скачок стоимости нефти был зафиксирован в прошлом году. Тогда некоторые игроки на бирже отказались от участия в торгах, потому что заметили определенное манипулирование имеющимися ставками.