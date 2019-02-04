Рост ВВП за 2018 год превзошел прогнозы, сообщил Росстат

Рост ВВП в России за 2018 год опередил прогнозы Минэкономразвития и Центробанка, составив рекордные за последние шесть лет 2,3%. Об этом сегодня сообщил Росстат, приведя соответствующие данные.

«Объем ВВП России за 2018 год, по первой оценке, составил в текущих ценах 103 626,6 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2017 года составил 102,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%», - сообщили в Росстате.

Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП за 2018 год в пределах 1,8 – 2%, Центробанк давал прогноз на уровне 1,5 – 2% прироста ВВП за год. Улучшение показателей произошло во многом за счет оживления в строительной отрасли, а также финансовой и страховой сфере.