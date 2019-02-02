В Эстонии в дешевом российском электричестве разглядели угрозу

Дешевая российская электроэнергия создает неравную конкуренцию на рынках стран Балтии и Северной Европы, заявил председатель правления эстонского госконцерна Eesti Energia Хандо Суттер.

Она обходится дешевле в Балтии, поскольку российские поставщики, в отличие европейских, не обязаны покупать квоты на выброс углекислого газа и не подчиняются экологическим требованиям ЕС, сказал Суттер, передает "Sputnik Эстония".

Председатель обратил внимание на "тревожные", по его мнению, факты. Например, только за прошедший год доля российского электричества на рынке Северной Европы и Балтии возросла на 50 процентов по сравнению с минувшим 2017 годом.