Россия клином выбила из экономики импорт и добилась повышения цен

В преддверии 2019 г. регионы, министерства и госкомпании наперебой отчитывались об успехах на ниве импортозамещения. Если мы теперь производим всё, что до 2014 года закупали за границей, то почему наша экономика почти не растёт уже 10 лет?



На этой патриотической волне правительство пошло по пути сведения конкуренции к минимуму. На поддержку производителя за три года направили 105 млрд рублей прямой господдержки. То есть на все российские заводы – как на половину Керченского моста.



По данным Росстата, Россия совершила прорыв в производстве фруктов, ягод и орехов – прибавка составила 85%. Ещё более долгожданный эффект – на 28% выросло производство рыбного филе и ряда других рыбных продуктов, на 4% – замороженной рыбы, на 17% – креветок и других морепродуктов. Но вот какая печаль: цены на российские продукты питания почему-то скакали впереди мировых, и даже уровень инфляции обогнали. Хотя, по идее, должны были рухнуть: нашему производителю ведь не нужно платить бешеные европейские налоги и наши ввозные пошлины, иметь дело с растаможкой. Похожая ситуация с овощами. Среди проданных новых автомобилей 83% произведены в России. Но в действительности даже в тольяттинской «Ладе» 30% импортных деталей, а у мировых брендов из-за границы привозят более половины комплектующих. Лекарства также делают из импортных суспензий.



Правильно ли поняли чиновника президента в вопросе импортозамещения? Владимир Путин подчеркнул, что у России нет «цели импортозаместить всё и вся». Задача состоит в том, чтобы «использовать сложившуюся конъюнктуру для поддержки тех компетенций, которые были утрачены и которые нам нужны, и создания новых компетенций, особенно в высокотехнологичных секторах экономики». Проще говоря, отечественная продукция должна быть конкурентоспособна как по цене, так и по качеству. А для этого «необходимо сохранить конкурентную рыночную среду без необоснованных преференций и тепличных условий для отдельных участников рынка». Эффективному российскому производителю нужна совсем другая помощь: длинные и дешёвые кредиты, налоговые льготы, защита бизнеса от проверок, адекватные суды.



Большинство экспертов сходятся в том, что стратегия импортозамещения не сработала, потому что ориентировалась на госзакупки и искусственный отказ от импорта.



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