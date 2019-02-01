Суд арестовал лже-аудитора Евгения Сивкова по подозрению в мошенничестве

Тверской районный суд Москвы вынес сегодня постановление о заключении под стражу Евгения Сивкова до 4 марта текущего года. Данный гражданин подозревается в мошенничестве (ст.159 УК РФ).

Евгений Сивков получил известность как человек, проводивший коммерческие семинары, на которых он знакомил аудиторию с незаконными схемами уклонения от уплаты налогов. Позиционируя себя как финансового специалиста и аудитора, Сивков вводил общественность в заблуждение.

В марте прошлого года предполагаемого мошенника исключили из членов саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» за несоблюдение профессиональной этики и нарушение законодательства РФ. Через некоторое время суд включил интернет-сайты, на которых Сивков размещал информацию, в черный список Роскомнадзора. Кроме того, Сивкову запретили заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет.

При вынесении решения об аресте подозреваемого Тверской районный суд учел тяжесть преступления, которое вменяется в вину мужчине. Евгений Сивков не проживает по адресу регистрации, проводившие задержание правоохранители нашли у него загранпаспорт и билеты за границу. В постановлении суда отмечено, что Сивков может скрыться от органов следствия, оказать давление на потерпевших и свидетелей, скрыть доказательства и помешать расследованию.