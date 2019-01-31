ЦБ отозвал лицензии у двух региональных банков

Центробанк отозвал лицензии у двух банков. Банк России с 31 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Камчаткомагропромбанка (город Петропавловск-Камчатский) и у нижегородского Радиотехбанка. Кому из россиян положены ипотечные каникулы

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 января 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК"... город Петропавловск-Камчатский", - сообщается на сайте ЦБ.

"Радиотехбанк" (Нижний Новгород) является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным регулятора, банк на 1 января 2019 года занимал 276-е место в банковской системе России.