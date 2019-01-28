Медведев назвал сумму, которая пойдет на субсидирование производства МС-21

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание, на котором сообщил о субсидировании производства и поддержки самолета МС-21. По словам премьера, постановление подписано, в 2019 году на эти цели будет выделено почти 1,6 миллиарда рублей.

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил о 175 твердых заказах на самолет МС-21. По словам заместителя Медведева, заказы оплачены, стартовый заказчик - "Аэрофлот", - передает ТАСС. По данным Борисова, мировая потребность в самолетах формата МС-21 составляет около 850 машин. Он рассказал, что завершение сертификационных испытаний МС-21 запланировано на вторую половину 2020 года. Борисов убежден, что самолет "встанет на крыло" четко в обозначенные сроки.

Согласно справке к постановлению о субсидировании производства МС-21, опубликованной на сайте кабмина, в 2020 и 2021 годах будет выделено 4,11 миллиарда и 4,81 миллиарда рублей соответственно, - передает РИА Новости.

"... субсидированию подлежат 90% затрат изготовителя воздушных судов, связанных с реализацией и обслуживанием самолетов МС-21, включая приобретение тренажеров для подготовки авиационного персонала, средств наземного обслуживания и создание склада запасных частей. Также предусмотрено субсидирование 90% затрат изготовителей самолета МС-21 и его составных частей на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию проекта", - отмечается в документе.