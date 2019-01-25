Минсельхоз сообщил о резком подорожании куриного мяса в России

Министерство сельского хозяйства РФ сообщило о резком подорожании куриного мяса в России с начала 2019 года. Ведомство на своем сайте опубликовало информацию о ситуации на рынке мяса и мясопродуктов в январе текущего года.

Согласно данным Минсельхоза средневзвешенная оптовая цена на курятину в январе составила 117,2 тысячи рублей за тонну, что на 21,8 процента больше, чем год назад. В опте на 14 января 2019 года зафиксирована цена в 152,7 рубля за килограмм, что на на 22,4 процента дороже, чем в прошлом году.

В Минсельхозе назвали основной причиной подорожания мяса кур вспышку птичьего гриппа в прошлом году, из-за которой пострадали несколько отечественных производителей. Сейчас птицефабрики начали восстанавливаться, что привело к корректировке цен, и они начали немного снижаться.

Также на цены повлияло снижение объемов импорта, рост цен на корма и топливо, - сообщает РБК.

По данным Минсельхоза, с нового года выросли цены на говядину и свинину, но не так значительно говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.