Правительство РФ отложило введение соцнорм потребления электричества

Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил представитель вице-премьера Илья Джус. В сети возмущаются введением соцнормы на электричество

Обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию приостановлено на неопределенный срок - до тех пор, пока не будут понятны финансовые последствия для различных категорий людей.

По его словам, необходимо будет также учесть результаты мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года. С получением этих данных обсуждение можно будет возобновить, пишет "Свободная Пресса".