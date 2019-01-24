Правительство РФ отложило введение соцнорм потребления электричества
24 января 2019, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию. Об этом сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.
Обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию приостановлено на неопределенный срок - до тех пор, пока не будут понятны финансовые последствия для различных категорий людей.
По его словам, необходимо будет также учесть результаты мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года. С получением этих данных обсуждение можно будет возобновить, пишет "Свободная Пресса".