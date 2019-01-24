Рамзан Кадыров оценил ситуацию с долгами за газ в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась. По его словам, разговоры о "прощенных" 9 миллиардах рублей беспочвенны.

Рамзан Кадыров заявил об отсутствии в решении суда Заводского района Грозного суммы задолженности за газ в размере 9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Чечни.

"Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час. Также беспочвенны разговоры о 9 млрд руб., которые якобы простили жителям", - говорится в сообщении главы Чечни, размещенном в его Telegram-канале.

Также он отметил, что окончательная цифра может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО "Газпром межрегионгаз Грозный". Она, по его словам, охватывает последние девять лет.